Federer disputará partidas de exibição no Brasil em dezembro

As cidades que receberão o evento ainda estão sendo selecionadas, assim como as datas e os adversários de Federer, maior vencedor de torneios Grand Slam, com 16 títulos, e ex-número um do mundo.

"Estou muito animado em ir pela primeira vez ao Brasil, pois já escutei coisas maravilhosas sobre o país", disse Federer em comunicado divulgado por seu patrocinador.

"O fato de o Brasil receber grandes eventos esportivos faz dele o centro do universo esportivo nos próximos anos. Será uma grande honra jogar para o público brasileiro", acrescentou ele em Miami, onde disputa o Masters 1.000.

Federer, que ficou por 237 semanas seguidas na liderança do ranking mundial e é dono de 73 troféus na ATP, afirmou ainda ser "muito fã" de Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros.