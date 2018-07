Federer divulga calendário de 2016 e só vai jogar um torneio no saibro Atual terceiro colocado do ranking mundial, Roger Federer anunciou nesta quinta-feira o seu calendário provisório para a próxima temporada. O suíço surpreendeu ao divulgar que planeja disputar apenas um torneio no saibro no ano que vem, exatamente Roland Garros, único Grand Slam disputado neste tipo de piso.