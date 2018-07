Federer diz que guardou seu melhor para o ATP Finals

Eliminado na semifinal do US Open pelo sérvio Novak Djokovic, o suíço tirou um período de descanso e, na sequência, voltou em grande fase: foi semifinalista no Masters 1000 de Paris, vice-campeão no Masters 1000 de Shanghai e conquistou os Torneios de Estocolmo e da Basileia.

"Este é um torneio importante para mim, esperamos toda temporada para tentar estar aqui, tentando vencer os tenistas Top 10, o que é sempre divertido. Você sempre guarda o seu melhor para o fim", garantiu Federer, reconhecendo que está em boa forma. "Meu corpo ainda não está gritando por férias".

O suíço comentou ainda sobre o seu grupo, que tem Robin Soderling e Andy Murray, além de Ferrer. "Obviamente que é uma chave difícil, mas sempre é. O que você precisa é sempre jogar bem", completou Federer, que busca o seu quinto título no ATP Finals.