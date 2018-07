Federer diz que poupou energia após fácil vitória

Satisfeito com o bom desempenho, Federer comemorou a energia poupada no início do último torneio da temporada. "Acho que poupei muita energia. Isto é bom, tive um dia de descanso (entre os dois jogos) e joguei apenas dois sets, o que é ótimo para o fim da temporada", afirmou o suíço. "Espero que, se eu chegar à semifinal, esteja descansado e realmente pronto".

Sobre a vitória desta terça-feira, o vice-líder reconheceu que Murray não teve uma boa atuação. "Não acho que ele tenha jogado sua melhor partida. Ele cometeu alguns erros, talvez porque eu estava jogando bem. Estou obviamente feliz, foi um bom jogo, atuei de maneira sólida do início ao fim", avaliou.