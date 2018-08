Federer, Djokovic e Del Potro vencem e devem jogar as quartas ainda nesta sexta

O suíço Roger Federer derrotou com tranquilidade nesta sexta-feira o argentino Leonardo Mayer, número 50 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (8/6), e avançou às quartas de final do Masters 1000 de Cincinnati. O atual número dois do ranking volta à quadra ainda nesta sexta, quando devem acontecer todos os jogos da próxima fase.

O adversário será o suíço Stan Wawrinka, que derrotou o húngaro Marton Fucsovics por 6/4 e 6/3. Os tenistas terão que fazer dois jogos no mesmo dia, porque a chuva tem atrapalhado o andamento da competição. Na quinta-feira, três jogos do masculino foram interrompidos por causa do mau tempo. A partida de Federer, que aconteceria na sequência, acabou nem começando.

Um dos que precisou recomeçar o jogo nesta sexta-feira foi o sérvio Novak Djokovic. Cabeça de chave número 10 do torneio, ele derrotou o búlgaro Grigor Dimitrov, quinto favorito e atual campeão, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/4.

O jogo havia sido interrompido no início do terceiro set, quando Djokovic vencia a parcial por 2 a 1 e havia acabado de quebrar o saque do adversário. Nesta sexta, os tenistas mantiveram seus serviços e o sérvio confirmou a vitória por 6/4. Embalado pela conquista em Wimbledon, o sérvio enfrentará nas quartas de final o canadense Milos Raonic, que bateu seu compatriota Denis Shapovalov por 7/6 (7/6) e 6/4.

O argentino Juan Martin del Potro recomeçou sua partida nesta sexta também e sofreu para bater o australiano Nick Kyrgios, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 6/7 (6/8) e 6/2, em 2h16. Terceiro do ranking mundial, Del Potro superou os 29 aces do adversário e agora enfrentará nas quartas o belga David Goffin, que bateu o sul-africano Kevin Anderson por 6/2 e 6/4.

Em outro jogo da quinta-feira reiniciado na sexta, o croata Marin Cilic derrotou o russo Karen Khachanov por 7/6 (7/5), 3/6 e 6/4. Cilic enfrentará nas quartas o espanhol Pablo Carreño, que na quinta-feira bateu o holandês Robin Haase.