Roger Federer doará R$ 2,5 milhões para crianças afetadas pela guerra na Ucrânia

Roger Federer, estrela do tênis mundial e 20 vezes campeão de Grand Slam, afirmou nesta sexta-feira, 18, que doará US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões) para mitigar os efeitos da Guerra na Ucrânia sobre as crianças e jovens.

O tenista suíço afirmou que ele e toda a sua família "estão horrorizados com as imagens vindas da Ucrânia, com tantos inocentes sendo afetados". A Agência de Refugiados das Nações Unidas (UNCHR) afirmou nesta semana que quase três milhões de refugiados deixaram o país, o equivalente a 7% da população total.

Além disso, Federer destacou o déficit educacional desde as invasões russas na Ucrânia. Segundo ele, "mais de seis milhões de crianças estão sem acesso à educação na Ucrânia". A doação do tenista visa oferecer suporte especial a esse setor, reestabelecendo assim o acesso ao ensino no país.

Desde Wimbledon, em 2021, Federer não volta à quadras. No último ano, o tenista passou por uma cirurgia no joelho, mas tem planejado seu retorno para 2022. Entretanto, o suíço ainda passa pela fase de recuperação e reabilitação.