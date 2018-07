Federer é escalado para partida na final da Copa Davis

O tenista suíço Roger Federer, que tem sofrido por problemas nas costas, foi escalado para jogar contra o francês Gael Monfils para uma partida individual da fase final da Copa Davis, na sexta-feira.

O 17 vezes campeão do Grande Slam, que busca trazer o título inédito para a equipe suíça, havia abandonado uma partida da ATP World Tour em Londres contra Novak Djokovic no último domingo por causa das suas dores.

Mas o número dois do mundo voltou a treinar nesta quinta-feira no estádio Pierre Mauroy, em Lille, onde a partida será disputada em quadra fechada perante 27 mil torcedores.

"As coisas estão boas nesta manhã. Fiquei muito feliz com o jeito que me senti", disse Federer em uma coletiva de imprensa.

Questionado se estava 100 por cento apto, Federer afirmou: "Apenas a partida vai responder isso. Estou apenas satisfeito que posso jogar amanhã, dar uma chance. As coisas têm andado bem".

A inclusão de Federer no torneio não surpreendeu o francês.

"Não é uma surpresa para nós, nos preparamos para jogar contra Roger e Stan", disse o capitão francês Arnaud Clement.

O suíço Stan Wawrinka abrirá a chave em partida contra Jo-Wilfried Tsonga na sexta-feira, em uma disputa que deve ser acirrada.

O capitão suíço Severin Luthi escalou Marco Chiudinelli e Michael Lammer para jogar na partida de duplas no sábado contra Julien Benneteau e Richard Gasquet, mas ele pode mudar a escalação até uma hora antes do início da partida.