Federer e Nadal avançam em Indian Wells e Ferrer cai

Nadal bateu o compatriota Marcel Granollers (6-1, 6-4), e Federer levou um susto no primeiro set contra Milos Raonic, mas conseguiu a virada (6-7, 6-2 e 6-4) e agora vai enfrentar o brasileiro Thomaz Bellucci, que se beneficiou da desistência do russo Nikolay Davydenko, vitimado por um mal-estar em quadra.

Ganhador de três títulos neste ano, Ferrer só havia perdido 1 entre 20 partidas do circuito ATP disputadas nesta temporada. Mas na terça-feira ele teve sérios problemas com seu segundo saque, e o placar refletiu a superioridade em quadra de Istomin, 51º do ranking.

"Não fiz uma boa partida hoje (terça-feira), embora não queira tirar o crédito dele", disse Ferrer pelo Twitter.

Com um saque potente, o argentino Juan Martín del Potro sobreviveu a um segundo set ruim e venceu (6-2 e 7-6) o canhoto espanhol Fernando Verdasco na primeira partida do dia na Califórnia.

O francês Jo-Wilfried Tsonga derrotou de virada o tcheco Radek Stepanek (6-7, 6-3 e 6-2), e o ucraniano Alexandr Dolgopolov passou pelo cipriota Marcos Baghdatis (6-4, 5-7 e 6-4).

