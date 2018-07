Federer e Nadal formarão dupla em torneio de exibição em homenagem a Rod Laver

Em evento realizado na cidade de Nova York, foi lançado nesta quarta-feira a Copa Laver, um torneio exibição que acontecerá entre 24 e 27 de setembro de 2017 e homenageará o lendário ex-tenista australiano Rod Laver.

A competição terá formato inédito com os atletas separados em duas equipes. Uma será só de tenistas europeus e outra do resto do mundo. Apesar de não ter revelado muitos detalhes, a organização adiantou que o suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal jogarão junto as partidas de duplas.

O local escolhido para a disputa foi a cidade de Praga, na República Tcheca. As duas equipes terão como capitães as lendas Bjorn Borg, pelo lado europeu, e John McEnroe, pelo resto do mundo. "Quem não quer ser capitão de um time com Nadal e Federer?", comentou Borg.

McEnroe também aprovou a ideia. "Será algo muito bom para o tênis", disse. Nadal e Federer compareceram ao lançamento e garantiram a participação. Isso se não aparecer nenhuma lesão até lá. Os dois, por exemplo, ficaram fora de Roland Garros este ano por contusão.

Federer também não veio aos Jogos do Rio por causa de um problema no joelho. Cogitava-se até que o suíço, de 35 anos, pudesse encerrar a carreira no final desta temporada. No entanto, a confirmação na Copa Laver é um indício de que o maior vencedor de torneios de todos os tempos estará nas quadras por mais um ano.