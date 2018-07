Federer e Sharapova abrem programação em Wimbledon

LONDRES - Os organizadores de Wimbledon definiram a programação desta segunda-feira, dia de abertura do terceiro Grand Slam da temporada, disputado em quadras de grama em Londres. O suíço Roger Federer, atual campeão da chave masculina, o espanhol Rafael Nadal e a russa Maria Sharapova vão estrear logo no primeiro dia do tradicional torneio, assim como o britânico Andy Murray.

A programação da quadra central será aberta por Federer, número 3 do mundo, às 9 horas (de Brasília), quando o suíço vai duelar com o romeno Victor Hanescu, 47º colocado no ranking da ATP. Em seguida, a Sharapova, também número 3 do mundo, estreará diante da francesa Kristina Mladenovic, 37ª colocada no ranking da WTA. O dia na principal quadra será encerrada pelo britânico Andy Murray, número 2 do mundo e atual vice-campeão de Wimbledon, que vai enfrentar o alemão Benjamim Becker, 95º colocado no ranking.

Também a partir das 9 horas, a quadra número 1 terá a sua programação aberta pela bielo-russa Victoria Azarenka, vice-líder do ranking, que vai enfrentar a portuguesa Maria João Koehler, número 106 do mundo. Em seguida, entrará em quadra Nadal, que ficou afastado do tênis por sete meses por causa de uma lesão após ser eliminado na segunda rodada de Wimbledon no ano passado. Neste ano, o número 5 do mundo vai estrear contra o belga Steve Darcis, número 113 do mundo.

A programação da quadra 1 de Wimbledon nesta segunda será encerrada pelo confronto entre o suíço Stanilas Wawrinka, número 10 do mundo, e o australiano Lleyton Hewitt, campeão de Wimbledon em 2002, que já liderou o ranking da ATP, mas hoje ocupa apenas a 70ª colocação na lista.

O primeiro dia de Wimbledon também terá tenistas brasileiros em quadra. Único representante do País na chave de simples, Rogério Dutra Silva vai abrir a programação da quadra 9. Às 7h30, o número 102 do mundo vai enfrentar o ucraniano Sergiy Stakhovsky, 117º colocado no ranking da ATP.

Pela chave de duplas, Marcelo Melo vai estrear nesta segunda. O brasileiro e o croata Ivan Dodig vão abrir a quadra 15, também a partir das 7h30, contra o colombiano Santiago Giraldo e o norte-americano Michael Russell.