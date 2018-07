Federer é surpreendido por Thiem, cai em Roma e perderá vice-liderança da ATP

Por não ter conseguido defender os 600 pontos que ganhou em sua campanha do ano passado em Roma, Federer perderá a vice-liderança do ranking da ATP para o britânico Andy Murray, que havia deixado este posto na última segunda logo após ser vice-campeão do Masters 1000 de Madri, onde defendia a condição de atual campeão.

Para completar, a derrota fará o tenista suíço deixar de ser o cabeça de chave número 2 de Roland Garros, condição agora garantida a Murray no Grand Slam marcado para começar na próxima semana, em Paris.

Federer vem sofrendo com problemas físicos nesta temporada e na semana passada já havia ficado fora do Masters de Madri por causa de dores nas costas. E, nesta quinta, ele pareceu ainda não estar totalmente recuperado ao evitar longas trocas de bola, que são comuns em jogos disputados em piso de saibro.

Desta forma, com pressa para definir os pontos e consequentemente se desgastar menos, o recordista de títulos de Grand Slam passou a cometer mais erros do que de costume e viu o perigoso Thiem triunfar. O austríaco chegou a ter o seu saque quebrado já no quinto game no primeiro set, mas depois devolveu a quebra no 11º game e forçou a disputa do tie-break, no qual foi bem superior para fechar em 7/2.

Em seguida, Thiem foi ainda mais eficiente na segunda parcial, na qual conquistou uma quebra de saque no quinto game e confirmou todos os seus serviços, sem oferecer nenhum break point ao suíço, para aplicar o 6/4 que liquidou a partida.

Esse foi o segundo duelo do austríaco com Federer, que neste ano havia superado o rival com facilidade na semifinal do Torneio de Brisbane, em quadra dura. Entretanto, Thiem vem mostrando muita força no saibro, no qual neste ano também já surpreendeu ninguém menos do que Rafael Nadal e também David Ferrer, outro espanhol especialista neste piso.

Com o novo feito, Thiem se credenciou para enfrentar nas quartas de final do Masters de Roma o vencedor do confronto entre o japonês Kei Nishikori e o francês Richard Gasquet, também programado para acontecer nesta quinta-feira.