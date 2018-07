Federer elimina alemão e vai às quartas de final no Torneio de Halle

O suíço Roger Federer segue em busca de seu nono título do Torneio de Halle, na Alemanha. Nesta quinta-feira, ele eliminou o anfitrião Mischa Zverev por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4, e avançou às quartas de final do ATP 500 disputado na grama, que serve como preparação para Wimbledon.

Esta foi apenas a terceira partida no retorno de Federer às quadras depois de ficar afastado por dois meses para evitar desgate físico e se preparar para Wimbledon, sua maior prioridade nesta segunda metade da temporada. Na estreia em Halle, ele havia passado com facilidade pelo japonês Yuichi Sugita.

Mas Federer havia desapontado os fãs em seu retorno às quadras em Stuttgart, também na Alemanha, na semana passada. Logo na estreia do torneio, ele foi surpreendido pelo veterano anfitrião Tommy Haas, de virada.

Em Halle, no entanto, o suíço tenta estender sua hegemonia. Lá, o número 5 do mundo já levantou o troféu em oito oportunidades: 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014 e 2015.

Nesta quinta, Federer dominou a partida e não deu chances a Zverev. Diante do número 29 do mundo, o suíço foi competente em seu serviço e não cede sequer um break point ao adversário. Em compensação, confirmou uma das três oportunidades que teve para levar a melhor.

Nas quartas de final, Federer terá pela frente outro alemão: Florian Mayer. Apenas número 134 do mundo, ele avançou nesta quinta ao surpreender o francês Lucas Pouille, cabeça de chave número 6, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (6/8), 6/4 e 6/3.

Mas agora, Mayer terá que encerrar uma longa freguesia para Federer se quiser ir às semifinais. Os dois se enfrentaram em sete oportunidades até o momento, sendo que o suíço venceu todas, inclusive três em Halle: em 2005, 2012 e 2015.

DUPLAS

Na chave de duplas, o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot conheceram seus adversários nas semifinais em Halle. Horas depois de garantirem vaga na próxima fase, eles viram o francês Fabrice Martin e o espanhol Albert Ramos-Vinolas surpreenderem o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau por 2 sets 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/3. Agora, as duplas se encararão na luta por uma vaga na decisão.