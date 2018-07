Federer elimina Djokovic e está na final em Xangai O descanso das últimas semanas parece ter feito bem ao suíço Roger Federer. Neste sábado, o terceiro melhor tenista do mundo superou o vice-líder do ranking Novak Djokovic por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, e garantiu vaga na decisão do Masters 1000 de Xangai.