Federer elimina Murray e vai à final contra Djokovic

A decisão do título do ATP Finals, nesta segunda-feira, em Londres, vai reunir os dois melhores tenistas do ranking mundial. Algumas horas depois do sérvio Novak Djokovic se classificar com vitória sobre o argentino Juan Martin del Potro, o suíço Roger Federer também ganhou sua semifinal neste domingo, diante do escocês Andy Murray, e garantiu presença na final.

Atualmente em segundo lugar no ranking, Federer está em busca do seu sétimo título, sendo o terceiro seguido, no torneio que encerra a temporada e reúne os oito melhores tenistas do ano. Já Djokovic, que vai terminar 2012 como número 1 do mundo, independentemente do resultado da final desta segunda-feira, foi campeão uma única vez do ATP Finals, na edição de 2008.

Recordista de títulos no ATP Finals, Federer precisou superar Murray para chegar a mais uma decisão do torneio. Diante do número 3 do mundo, o suíço ganhou a semifinal deste domingo por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2, em 1 hora e 33 minutos. Assim, ele diminuiu a sua desvantagem no histórico do confronto com o escocês, agora com nove vitórias em 19 jogos.

Murray vinha de duas vitórias seguidas sobre Federer, incluindo a final do torneio de tênis na Olimpíada de Londres, e também estava embalado pela conquista do título do US Open. Mas o suíço foi melhor neste domingo. Depois de um primeiro set equilibrado, decidido só no tie-break, o escocês acabou sucumbindo na segunda parcial e perdeu até com certa facilidade.

Na decisão desta segunda-feira, entre os dois melhores tenistas da atualidade, Djokovic entra com o favoritismo de ser o líder do ranking e ser o único com uma campanha ainda invicta nesta edição do ATP Finals. Mas Federer leva vantagem no histórico do confronto com o sérvio, contra quem ganhou 16 vezes em 28 partidas já disputadas entre eles no circuito.