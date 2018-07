Federer elimina Soderling e enfrenta Djokovic em Xangai

O suíço Roger Federer não tomou conhecimento do sueco Robin Soderling nesta sexta-feira. Em apenas 53 minutos de partida, o terceiro do ranking mundial atropelou o adversário por 2 sets a 0, com duplo 6/1, e garantiu vaga na semifinal do Masters 1000 de Xangai, na China.

Para garantir vaga na decisão, Federer precisa agora se vingar do sérvio Novak Djokovic, adversário que o eliminou na semifinal do US Open - deste então, o suíço tirou um tempo de descanso e só voltou a competir em Xangai. Os dois tenistas já se enfrentaram 16 vezes, com apenas seis vitórias do vice-líder do ranking.

Amplamente superior nesta sexta-feira, Federer permitiu que o sueco conquistasse apenas 38% dos pontos jogados em seu próprio saque. O suíço também serviu bem, não cedeu nenhum break point e despachou Soderling, quinto do ranking, com extrema facilidade.

Além de garantir vaga na semifinal, a boa vitória credencia Federer como forte candidato a conquistar o seu terceiro título na temporada. Antes, o ex-líder do ranking conquistou o Aberto da Austrália e o Masters 1000 de Cincinnati.

Em outro confronto realizado nesta sexta-feira, o argentino Juan Monaco superou de virada o austríaco Jurgen Melzer - algoz na rodada anterior do espanhol Rafael Nadal - por 2 a 1, com parciais de 6/7, 7/5 e 6/2. Seu adversário na semifinal será o britânico Andy Murray, que passou pelo francês Jo-Wilfried Tsonga por duplo 6/2.