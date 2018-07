Federer elogia Bellucci e diz que brasileiro pode chegar ao Top 10

SÃO PAULO - Surpreendido por Thomaz Bellucci em sua estreia no Brasil, na série de exibições Gillette Federer Tour, Roger Federer fez elogios ao tenista da casa após a derrota por 2 sets a 1, na noite de quinta-feira, e afirmou que o brasileiro tem potencial para alcançar o Top 10 do ranking da ATP.

"Eu fico impressionado cada vez que enfrento ele. Só neste ano foi a terceira vez. Ele é bastante dedicado e isso dá resultado no longo prazo", comentou Federer, que venceu as duas partidas oficiais disputadas contra Bellucci, ambas com placar apertado, neste ano.

"Bellucci é um grande jogador, tem potencial para ser Top 20. Sei que ele está trabalhando duro e, se continuar assim, pode chegar lá. E quem é Top 20 pode a qualquer dia ser um número 10 ou 9 do mundo", projetou o suíço.

Ao elogiar Bellucci, Federer evitou apontar as causas de sua inesperada derrota, no Ibirapuera. Mas atribuiu o resultado em parte ao cansaço dos compromissos com patrocinadores e ao forte calor no ginásio. "Sabia que teria uma partida difícil. Esperava jogar melhor. Mas tem o cansaço, o jet lag e o calor. Jogar num calor como esse pode ser uma boa preparação para o início da temporada, no Aberto da Austrália", afirmou, em referência às altas temperaturas de Melbourne.

Com sua conhecida simpatia e jeito brincalhão, Federer, que chegou a tentar entender as perguntas feitas em português durante a entrevista coletiva, garantiu não estar decepcionado pela derrota diante de Bellucci. "Não tenho mais 17 anos. Já rodei o mundo, joguei em grandes lugares e aprendi a perder. Não fico mais desapontado, quando era mais jovem era diferente. Sei lidar com isso e sei que esta exibição foi uma grande noite para a torcida brasileira."

Vestindo um casaco verde da seleção brasileira, Federer também se disse satisfeito pela primeira noite de tênis no Brasil. "O sonho se tornou realidade. Para mim foi muito especial (jogar aqui) e vestir essa blusa é em respeito ao País. Sou fã do Guga, do (Ayrton) Senna, estou muito feliz de estar aqui."

Tão satisfeito quanto Federer, Bellucci disse ter vivido um momento "especial" ao enfrentar, em casa, aquele que é considerado o melhor jogador de todos os tempos. "Para mim foi muito especial estar dentro da quadra contra o Federer. Apesar de eu achar que o resultado para mim não era o importante, estava muito feliz por estar lá dentro desfrutando o momento e para mim foi um sonho jogar dentro de casa contra o melhor tenista de todos os tempos. Com a vitória, obviamente, saio muito feliz."

Mesmo minimizando o resultado, em uma partida de alto nível técnico, o brasileiro admitiu que a vitória sobre o recordista de títulos de Grand Slam lhe dá confiança para enfrentar os melhores tenistas do circuito profissional. "Essa vitória dá confiança sim, mostra que falta pouco para ganhar dos tops. Sempre estive muito perto de ganhar deles, é só ajustar alguns detalhes", declarou Bellucci, que já superou o escocês Andy Murray, atual número três do mundo, em 2011.