Federer encara Del Potro na final de torneio de Basileia

O argentino Del Potro superou o francês Richard Gasquet por 6-2 e 6-2 e chegou a sua quinta final do ano. Número um do mundo, Federer encontrou mais resistência para vencer Paul-Henri Mathieu, também francês, por 7-5 e 6-4.

Federer já estragou o que de outra forma seria um excelente ano para Del Potro, vencendo todos os seis encontros que teve com o argentino, em quadras de saibro, de grama e sintéticas.

O mais recente foi na impressionante semifinal olímpica, na qual Federer venceu o último set em 36 games.

Del Potro, que venceu seu terceiro título no ano em Viena na semana passada, também perdeu para Federer nas quartas-de-final dos Abertos da Austrália e da França, a final de Roterdã, as quartas-de-final em Indian Wells e a semifinal de Dubai.

Ao todo, Federer venceu 13 dos últimos 15 encontros com Del Potro que só bateu o suíço na final do Aberto dos EUA em 2009 e nas finais do ATP World Tour.

"Você tem de bater os campeões o tempo inteiro e ver se tem uma chance de vencer , são poucos os que podem derrotá-lo," disse Del Potro aos repórteres.

"Este ano, eu perdi seis vezes, estive muito perto nas Olimpíadas e estive à frente no Aberto da França."

"Vai dar uma medida de mim contra ele e ver o quão longe eu cheguei."

"O importante estar perto do top 5," acrescentou Del Potro, que abriu caminho de volta ao topo, apesar de uma série de lesões incluindo um problema no pulso que o fez perder a maior parte da temporada 2010.

Gasquet ofereceu boa resistência nos primeiros quatro games, quando ambos confirmaram seus saques.

Del Potro então venceu os quatro games seguintes e conquistou o primeiro set ao acertar seu terceiro ace na partida.

Ambos os jogadores perderam seus primeiros serviços no segundo set, e apesar do saque de Del Potro não estar em seu melhor dia, ele foi ainda mais poderoso que o francês, acertando uma fácil bola vencedora para chegar a sua oitava vitória seguida.

Federer não encarou um break point contra Mathieu, convertendo dois dos quatro que vieram e fizeram mais fácil seu caminho para a final em sua cidade natal, onde busca seu sexto título no domingo.