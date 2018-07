Federer encontra Guga e Maria Esther Bueno no Ibirapuera

SÃO PAULO - O Ibirapuera foi palco de uma rara reunião no Brasil de três vencedores de Grand Slams. De lados opostos da quadra Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros, e Roger Federer, o maior vencedor de Grand Slams da história, trocaram bolas na quadra com Maria Esther Bueno, tricampeã em Wimbledon e tetra no US Open, na quadra montada no Ginásio do Ibirapuera. O suíço elogiou os dois brasileiros. Em sua página no facebook, ele postou fotos e elogiou a brasileira, lembrando de seus 19 títulos de Grand Slam, entre simples, duplas e duplas mistas. "E ela ainda joga incrivelmente!"

Outro que ganhou elogios foi Guga. "É ótimo ver o incrível Guga!" comemorou o suíço, que está em São Paulo para uma turnê de jogos exibição contra brasileiros e estrangeiros. Na foto os dois tenistas conversam animadamente.