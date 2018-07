Federer estreia com vitória fácil sobre 'freguês' López

Na segunda rodada, o número três do mundo vai enfrentar pela primeira vez o francês Maxime Teixeira, de 22 anos, que ocupa a 181.ª posição no ranking da ATP. O tenista local superou na estreia o compatriota Vincent Millot por 3 sets a 2.

Ofuscado por Rafael Nadal e Novak Djokovic, invicto no ano, Federer chegou à Paris neste ano sem o favoritismo das temporadas anteriores. O suíço só conquistou um título em 2011 e ainda não convenceu no saibro. Seu melhor resultado até agora foi a semifinal no Masters 1000 de Madri. Menos visado que nos outros anos, Federer já avisou que tentará surpreender, para repetir o título de 2009, enquanto os holofotes estão voltados para os rivais.

Para tanto, ele começou firme sua campanha no saibro francês e não deu chances a López. Sacou melhor e foi mais agressivo, sem ceder break points para o adversário. Ao todo, registrou 40 bolas vencedoras, contra 31 do espanhol. Também anotou 12 aces (contra 7) e mostrou um aproveitamento de 86% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço.

Superior em quadra, Federer faturou uma quebra em cada um dos dois primeiros sets e só teve mais trabalho na última parcial. López se defendeu e evitou as quebras, levando o duelo para o tie-break. O suíço, porém, foi soberano nos pontos decisivos e garantiu a vitória.

Ainda nesta segunda, o checo Tomas Berdych protagonizou a segunda zebra desta edição de Roland Garros. Semifinalista no ano passado e sexto cabeça de chave, ele levou uma virada incrível do local Stephane Robert, de 31 anos e atual 140.º do ranking. Berdych chegou a abrir 2 sets a 0, mas acabou sendo derrotado por 3 a 2, com parciais de 6/3, 6/3, 2/6, 2/6 e 9/7.