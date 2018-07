Federer estreia com vitória no Torneio de Roterdã

Principal favorito ao título, Federer enfrentará na segunda rodada o russo Mikhail Youzhny, que eliminou na terça o compatriota Igor Kunitsyn pelo improvável placar de 6/0, 6/7 (4/7) e 6/0.

Em Roterdã, o suíço espera apagar a decepcionante atuação apresentada na primeira rodada do Grupo Mundial da Davis, diante dos Estados Unidos. Federer perdeu para John Isner no jogo de simples e, ao lado do compatriota Stanislas Wawrinka, foi superado também na partida de duplas.

A busca pelo título, no entanto, não será tarefa fácil. O ATP 500 da Holanda conta ainda com os tenistas Top 10 Juan Martin Del Potro, da Argentina, e Tomas Berdych, da República Checa. Ambos venceram na estreia nesta terça.

Del Potro, algoz de Federer na final do US Open de 2009, superou o francês Michael Llodra por 2 a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (3/7) e 6/4. Na sequência, ele vai enfrentar o eslovaco Karol Beck - eliminou o alemão Philipp Petzschner por 7/6 (8/6) e 6/3.

Berdych, por sua vez, despachou o compatriota Lukas Rosol por 6/4 e 6/2. Seu próximo adversário será o cipriota Marcos Baghdatis, que bateu na estreia o alemão Matthias Bachinger por 7/6 (7/2) e 6/2.

Ainda nesta quarta, o russo Alex Bogomolov Jr. Contou com o abandono do ucraniano Sergiy Stakhovsky para avançar no torneio. Stakhovsky desistiu da partida quando perdia por 3/6 e 1/0.