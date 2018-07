Federer estreia em Halle com vitória sobre alemão

Campeão do torneio em 2003, 2004, 2005, 2006 e 2008, o suíço folgou na primeira rodada e agora terá pela frente outro alemão, Mischa Zverev, 156.º no ranking da ATP, que passou pelo bósnio Mirza Basic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3. Federer também jogou em Halle no ano passado, mas acabou derrotado na final por Tommy Haas.

O número 3 do mundo teve pouco trabalho para vencer Stebe nesta quarta e contou com quatro quebras de serviço para passar pelo adversário. O suíço, que se prepara para atuar em Wimbledon, ainda teve seu saque quebrado em uma oportunidade, no primeiro set, mas conseguiu arrancar para a vitória.

Cabeça de chave número 1, Federer tem no Torneio de Halle uma boa oportunidade para conquistar seu primeiro título na temporada. O suíço não vive sua melhor fase, mas costuma ir bem em competições disputadas em quadras de grama. Seu último troféu em torneios de Grand Slam foi justamente em Wimbledon, no ano passado.

Outro cabeça de chave que estreou nesta quarta-feira foi o japonês Kei Nishikori. Quarto favorito do torneio, ele folgou na primeira rodada, mas acabou derrotado por Mikhail Youzhny na briga por uma vaga nas quartas de final. O russo venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/7 (4/7) e 6/3, e agora espera o vencedor do confronto entre Philipp Kohlschreiber e Tobias Kamke para conhecer seu adversário.

Em outro jogo já encerrado desta quarta-feira, o francês Gael Monfils não teve trabalho para bater o checo Jan Hernych por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Agora, ele terá pela frente o vencedor da partida entre Tommy Haas e Ernests Gulbis.