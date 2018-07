Federer exalta ascensão de Djokovic no tênis O ano perfeito de Novak Djokovic é um sinal de uma possível mudança no topo do tênis, e Roger Federer não ignora a situação. O sérvio passou o suíço em maio para assumir a vice-liderança do ranking mundial, e ameaça roubar o primeiro lugar do espanhol do Rafael Nadal no Masters 1000 de Roma nesta semana.