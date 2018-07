Federer faz 20 pontos seguidos, vence Verdasco e também vai às quartas em Dubai

Federer mostrou por que ainda é um dos melhores do mundo. Diante de Verdasco, o suíço conseguiu anotar 20 pontos seguidos. Ele perdia por 4/1, quando começou a sequência. Com duas quebras e três serviços confirmados, virou o primeiro set para 6/4.

Na segunda parcial, também muitas quebras. Federer quebrou o rival para fazer ganhar o sexto game seguido, mas Verdasco respondeu pontuando no saque do suíço. O número 2 do mundo, entretanto, ainda conseguiu duas quebras, no quinto e no nono games, para fechar a partida.

Nas quartas de final, o suíço vai enfrentar um velho freguês: o francês Richard Gasquet, que mais cedo eliminou o espanhol Roberto Bautista Agut. De 15 confrontos entre os dois, 13 forem vencidos por Federer, que só perdeu duas vezes: em Roma/2011 e Montecarlo/2005.

Já Djokovic vai jogar contra a zebra Marsel Ilhan, turco que é só o número 104 do ranking mundial e que, nesta quarta-feira, surpreendeu o espanhol Federico López, sétimo cabeça de chave, por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 7/5 e 6/3. Ilhan, que vem do qualyfing, nunca jogou contra o sérvio, o melhor do mundo.