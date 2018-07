Federer faz final com Ferrer nos EUA após bater Raonic

No primeiro set da partida, Federer abriu 3/0 com uma quebra de saque no segundo game e venceu a parcial com facilidade por 6/2. O segundo set foi mais equilibrado, com o suíço conseguindo uma quebra de serviço decisiva no oitavo game. Em seguida, Federer confirmou o seu saque para fechar a parcial em 6/3 e o jogo em 2 sets a 0.

Neste domingo, Federer tentará faturar o seu sexto título em Cincinnati - os outros foram conquistados em 2005, 2007, 2009, 2010 e 2012 -, em decisão contra o espanhol David Ferrer, número 6 do mundo, que passou pelo francês Julien Benneteau na outra semifinal.

Além disso, Federer vai buscar o 80º título da sua carreira, sendo o terceiro em 2014, na sua oitava final nesta temporada. Já Ferrer disputará a sua terceira decisão neste ano e tentará levantar o seu segundo troféu nesta temporada.

O suíço lidera o confronto direito com Ferrer por 15 a 0, sendo que o último duelo entre eles foi disputado na semana passada, nas quartas de final do Masters 1000 canadense, em Toronto e definido em três sets. A única final entre eles até a deste domingo foi a do ATP Finals - então Masters Cup - de 2007.