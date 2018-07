Federer festeja semana de treinos com Stefan Edberg

BASILEIA - Sem técnico desde outubro, quando encerrou a parceria que formava com o norte-americano Paul Annacone, Roger Federer festejou o fato de ter encerrado nesta quarta-feira uma semana inteira de treinos com um dos seus ídolos: o ex-tenista sueco Stefan Edberg, ex-número 1 do ranking mundial e dono de seis títulos de Grand Slam.

"Stefan Edberg acaba de encerrar uma semana de treinos comigo e com meu time. Foi muito bom passar um tempo com um dos meus ídolos de infância", disse Federer, por meio de sua página no Facebook, sem dar pistas se poderá seguir contando com o auxílio do ex-jogador durante essa sua pré-temporada visando 2014 ou a longo prazo.

O atual sexto colocado do ranking da ATP comemorou o fato de ter realizado sete dias de treinos com Edberg justamente no dia em que o sérvio Novak Djokovic anunciou que o alemão Boris Becker, outro ex-tenista de grande destaque, foi contratado como seu novo treinador.

Entretanto, diferentemente de Djokovic, que dispõe de uma equipe de treinadores, Federer vem contando com o auxílio de apenas um técnico em sua equipe de colaboradores: Severin Luthi, capitão da Suíça na Copa Davis, que não acompanha o tenista em tempo integral.