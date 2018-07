Federer fica perto de Nadal e Bellucci sobe 3 posições na ATP

LONDRES - Campeão do Masters 1000 de Indian Wells no último domingo, o suíço Roger Federer permanece em terceiro lugar no ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira, mas está mais próximo do espanhol Rafael Nadal, que ocupa a segunda colocação após cair nas semifinais na Califórnia.

Com o título, Federer somou mil pontos e descartou 360 das semifinais de 2011 em Indian Wells. Assim, chegou aos 9.350 pontos. Vice-líder, Nadal defendia 600 pontos do vice-campeonato do ano passado e somou apenas 360 por ter sido derrotado pelo suíço nas semifinais. Assim, caiu para 10.175 pontos. Menos de mil pontos atrás de Nadal, Federer tem chances matemáticas de ultrapassar Nadal após a disputa do Masters 1000 de Miami.

Eliminado nas semifinais em Indian Wells, Djokovic permanece na liderança do ranking da ATP, mas com vantagem menor do que em semanas anteriores, já que descartou mil pontos do título de 2011 e conquistou apenas 360. Assim, está com 12.670 pontos, 2.495 à frente de Nadal.

O britânico Andy Murray permanece na quarta colocação no ranking da ATP, com 7.450 pontos, quase 2 mil atrás de Federer. O espanhol David Ferrer continua em quinto lugar, seguido, em ordem, pelo francês Jo-Wilfried Tsonga, pelo checo Tomas Berdych e pelo norte-americano Mardy Fish.

O sérvio Janko Tipsarevic subiu para a nona posição no ranking da ATP, enquanto o norte-americano John Isner, vice-campeão do Masters 1000 de Indian Wells, entrou pela primeira vez no Top 10 ao alcançar a décima colocação. Ambos os tenistas ultrapassaram o argentino Juan Martin del Potro, que caiu duas posições e está em 11º lugar.

Eliminado nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells por Federer, Thomaz Bellucci ascendeu no ranking da ATP. Com a sua campanha, o brasileiro ganhou 90 pontos, descartou 45, subiu três posições e está em 47º lugar, com 975. Bellucci é o único tenista do País no Top 100 após João Souza, o Feijão, cair para o 104º lugar.

Ranking da ATP, 19/3:

1.º Novak Djokovic (SER), 12.670 pontos

2.º Rafael Nadal (ESP), 10.175

3.º Roger Federer (SUI), 9.350

4.º Andy Murray (GBR), 7.450

5.º David Ferrer (ESP), 4.700

6.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 4.535

7.º Tomas Berdych (RCH), 3.860

8.º Mardy Fish (EUA), 2.910

9.º Janko Tipsarevic (SER), 2.730

10.º John Isner (EUA), 2.675

11.º Juan Martín del Potro (ARG), 2.660

12.º Nicolas Almagro (ESP), 2.205

13.º Gilles Simon (FRA), 2.140

14.º Gael Monfils (FRA), 1.970

15.º Feliciano López (ESP), 1.890

16.º Kei Nishikori (JAP), 1.685

17.º Richard Gasquet (FRA), 1.595

18.º Alexandr Dolgopolov (UCR), 1.540

19.º Florian Mayer (ALE), 1.540

20.º Fernando Verdasco (ESP), 1.530

47.º Thomaz Bellucci (BRA), 975

104.º João Souza (BRA), 554

117.º Rogério Dutra Silva (BRA), 482

129.º Ricardo Mello (BRA), 434

149.º Julio Silva (BRA), 352

163.º Thiago Alves (BRA), 330