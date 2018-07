Federer ganha fácil e vai à semifinal na Basileia

Federer já foi campeão do torneio suíço em 2006, 2007, 2008, 2010 e 2011, além de ter sido vice em outras três edições. Dessa vez, ele teve algum trabalho apenas na segunda rodada, quando precisou de três sets para eliminar o brasileiro Thomaz Bellucci - nos outros dois jogos que disputou, ganhou com tranquilidade.

Agora, o número 1 do mundo volta a enfrentar um tenista francês na semifinal deste sábado. Ele jogará contra Paul-Henri Mathieu, que ocupa apenas a 101ª colocação no ranking e se classificou com a vitória desta sexta-feira sobre o búlgaro Grigor Dimitrov por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 7/6 (7/4).

Assim como Federer, os outros dois principais favoritos ao título na Basileia conseguiram chegar às semifinais. O argentino Juan Martin del Potro e o francês Richard Gasquet, respectivamente cabeças de chave número 2 e 3 do torneio, venceram seus jogos nesta sexta-feira e agora vão se enfrentar neste sábado.

Número 8 do mundo, Del Potro se classificou com a vitória sobre o sul-africano Kevin Anderson por 2 sets a 1, com parciais 3/6, 7/6 (7/3) e 6/2. Gasquet, por sua vez, aparece na 13ª colocação do ranking e teve um triunfo um pouco mais tranquilo nesta sexta-feira: fez 6/2 e 7/6 (7/5) no russo Mikhail Youzhny.