Federer inicia bem campanha por sexto título na Basileia

Ao longo da carreira, Federer já soma cinco títulos na Basileia (2006, 2007, 2008, 2010 e 2011), além de ter disputado a final do torneio outras três vezes - perdeu a edição de 2009 para o sérvio Novak Djokovic, a de 2001 para o britânico Tim Henman e a de 2000 para o sueco Thomas Enqvist.

Sem jogar desde o dia 13 de outubro, quando foi eliminado pelo escocês Andy Murray na semifinal do Masters de Xangai, Federer demorou um pouco para encontrar o melhor ritmo na partida desta segunda-feira. Mas, no fim, precisou de 1 hora e 28 minutos para bater Becker, atual número 44 do mundo.

Líder do ranking, Federer espera agora a definição do seu adversário na segunda rodada do torneio. E o rival dele pode ser justamente o brasileiro Thomaz Bellucci, atual número 34 do mundo, que estreia nesta terça-feira diante do japonês Go Soeda - quem vencer esse jogo irá enfrentar o suíço.

Em outros jogos disputados nesta segunda-feira na Basileia, válidos pela primeira rodada do torneio que distribui 1,4 milhão de euros em prêmios, o francês Julien Benneteau derrotou o russo Andrey Kuznetsov por 4/6, 6/3 e 6/3 e o polonês Lukasz Kubot ganhou do eslovaco Lukas Lacko com duplo 6/4.