Federer joga bem e elimina o amigo Wawrinka no Aberto da França

Federer, que foi parceiro de Wawrinka na conquista da medalha de ouro nas duplas na Olimpíada de Pequim em 2008, esteve no auge da sua forma ao vencer por 6-3, 7-6 e 6-2 para se classificar entre os oito melhores do torneio sem perder um único set.

Wawrinka teve a chance de dificultar a vida do suíço com uma quebra, mas Federer conseguiu se recuperar e vencer o set no tiebreak. Foi muito para Wawrinka, que chegou a destruir a raque e não conseguiu voltar a desafiar Federer.

Federer vai agora enfrentar Robin Sodeling, o jogador que ele venceu na final do último ano, após o sueco ter vencido o croata Marin Cilic por 6-4, 6-4 e 6-2.