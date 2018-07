Federer leva susto, mas bate francês de virada e vai à semifinal na Basileia

Roger Federer não teve facilidade para confirmar o seu favoritismo, nesta sexta-feira, nas quartas de final do Torneio da Basileia. Heptacampeão do ATP 500 suíço realizado em sua terra natal, o suíço chegou a levar um susto ao perder o primeiro set para o francês Adrian Mannarino, mas foi buscar uma virada para vencer a partida que teve parciais de 4/6, 6/1 e 6/3 e demorou 1h43min para acabar.

Cabeça de chave número 1 da competição disputada em quadras duras e cobertas nas Basileia, o atual vice-líder do ranking mundial assim assegurou classificação às semifinais. O seu próximo adversário, neste sábado, será o ganhador do confronto entre o belga David Goffin e o norte-americano Jack Sock, previsto para ser encerrado ainda na noite desta sexta.

Essa foi a quinta vitória de Federer em cinco jogos contra Mannarino, hoje o 28º tenista do mundo, no circuito profissional da ATP. E o duelo anterior entre os dois havia ocorrido justamente no Torneio da Basileia, em 2013, sendo que todos os triunfos do suíço sobre o francês até então haviam sido arrasadores.

Desta vez, porém, o agora mais experiente Mannarino deu muito trabalho a Federer. Já no primeiro set, sem ter o seu saque ameaçado por nenhuma vez, o azarão aproveitou a única chance que teve para quebrar o saque do recordista de títulos de Grand Slam e garantiu a vantagem inicial de 6/4.

Foi a primeira vez que o francês ganhou um set de Federer, mas o ídolo da casa iniciou na segunda parcial uma avassaladora reação. Desta vez absoluto com o seu saque, o suíço conquistou duas quebras de serviço para logo abrir 4/0 e, pouco depois, fechar o set em 6/1.

Em seguida, na terceira parcial, Federer voltou a confirmar todos os seus saques, salvou duas chances de quebra e converteu dois de cinco break points para aplicar o 6/3 que liquidou o confronto.

A outra semifinal na Basileia será entre o croata Marin Cilic e o argentino Juan Martín del Potro, respectivos segundo e quarto cabeças de chave, que venceram seus jogos nesta sexta. Os dois, assim como Federer, também sofreram para confirmar favoritismo. O croata avançou ao bater o húngaro Marton Fucsovics por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 5/7 e 7/6 (7/4), enquanto o argentino passou pelo espanhol Roberto Bautista Agut, também por 2 sets a 1, com 6/2, 2/6 e 6/4.