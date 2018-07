Federer massacra Zverev e conquista nono título do Torneio de Halle

O suíço Roger Federer não tomou qualquer conhecimento do alemão Alexander Zverev neste domingo. Na decisão do Torneio de Halle, disputado na grama, na Alemanha, o número 5 do mundo venceu por 2 sets a 0 com extrema facilidade, com parciais de 6/1 e 6/3, em apenas 53 minutos, e conquistou o seu nono título da competição.

E o troféu deste domingo foi levantado com extremo merecimento. Federer, afinal, em cinco partidas, não perdeu um único set no torneio, que serve como preparação para Wimbledon.

Diante do embalado Zverev, 12º do mundo, o suíço manteve o domínio e não deu qualquer chance para o adversário. Ele liderou o placar desde o início, venceu facilmente o primeiro set e manteve o ritmo para fechar o jogo na sequência.

Embora tenha feito um ace a menos que o adversário (5 contra 4), Federer teve um desempenho avassalador com o primeiro saque, vencendo 26 dos 28 pontos disputados. Assim, sob forte pressão, Zverev não conseguiu quebrá-lo nenhuma vez e salvou apenas quatro dos oito break points em seu serviço.

O tranquilo triunfo deste domingo demonstra que Federer fez uma boa aposta ao se poupar nos últimos dois meses devido aos desgastes físicos da temporada. O suíço até foi eliminado em seu retorno, logo na estreia no Torneio de Stuttgart. Mas provou estar embalado para Wimbledon, que começa em 3 de julho.

Esse foi o quarto título de Federer na temporada, o 92º na carreira e o nono em Halle - venceu também em 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014 e 2015. Em Wimbledon, por sua vez, o suíço buscará o oitavo troféu.