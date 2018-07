Federer no Mercadão: só no petisco

SÃO PAULO - Parecia até visita de chefe de Estado. Dezenas de seguranças, espalhados pelos corredores do Mercado Municipal, estavam posicionados para que Roger Federer fizesse nesta quinta-feira o típico programa paulistano: degustar o famoso sanduíche de mortadela do local.

O tenista número dois do ranking mundial chegou acompanhado do pai, Robert, e também de seu segurança particular, que não tirou um só instante os olhos do tenista. A primeira parada do périplo foi em uma banca de frutas, onde o jogador provou goiaba, manga, atemoia, pitaya colombiana e caju - eleita sua favorita. A chegada do tenista decepcionou alguns vendedores, que pensaram ser a popstar Madonna, em show no Brasil. "Tudo isso por causa de um tenista?", indagou um deles, que só se empolgou depois de ver a foto do Federer e conhecê-los das quadras.

Mesmo já tendo almoçado, Roger Federer fez questão de provar o tradicional sanduíche de mortadela, muito maior que seu apetite. "Muito bom, mas esse tipo de coisas temos na Suíça também. As frutas são mais exóticas para mim." Para finalizar o passeio gourmet do campeão, Federer experimentou bolinho de bacalhau. "Isso é a herança portuguesa de vocês, certo?", perguntou. Bem humorado, afirmou que não poderia continuar comendo, pois tinha jogo mais à noite. "Não estou acostumado a comer com tanta gente me olhando", brincou, tímido que é.

Em rápido bate-papo com o Estado, o suíço disse estar contente com o calor da cidade "porque é diferente" e que espera voltar para conhecer o carnaval brasileiro, em 2013, marcado para o começo de fevereiro. Entre os desejos do moço durante sua passagem pelo Brasil, está o de quase todo atleta: "Quero muito conhecer Pelé." Encontro que deve acontecer, domingo, na casa do Rei.