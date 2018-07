Federer passeia na quadra de Dubai, e Murray pena

O suíço levou apenas 17 minutos para fechar o primeiro set, quebrando três serviços do rival, numa implacável exibição de domínio da quadra.

Federer, número 2 do mundo, ficaria invicto até o oitavo game do jogo, mas no segundo set o francês reagiu e forçou um tie-break. Muito disputada, a série de desempate terminou em 8-6, num backhand de Federer.

Ele agora enfrenta o espanhol Felicano Lopez, que bateu o francês Nicolas Mahut por um duplo 6-4.

Murray, número 4 do mundo, venceu sem maiores transtornos o primeiro set contra Michael Berrer, por 6-3, e liderava o segundo por 3-2 quando o alemão começou a reagir, fechando em 6-4. No começo do set decisivo, Murray parecia devagar, mas quebrou o serviço de Berrer e assumiu uma liderança de 5-4, que lhe permitiu então fechar o jogo.

O britânico agora pega o suíço Marco Chiudinelli, que venceu o russo Nikolay Davydenko por 6-4, 5-7 e 6-4.

O francês Jo-Wilfried Tsonga passou pelo cipriota Marcos Baghdatis (7-6, 6-4), e o tcheco Tomas Berdych derrotou o alemão Benjamin Becker (duplo 6-2).

(Reportagem de Toby Davis em Londres)