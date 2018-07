Federer perde de Isner e EUA abrem 2 a 0 na Copa Davis

FRIBOURG - Mesmo jogando em casa e no saibro, Roger Federer não resistiu à grande atuação de John Isner nesta sexta-feira e foi surpreendido na segunda partida do duelo entre Suíça e Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis. De virada, Isner superou o atual número três do mundo por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3, 7/6 (7/4) e 6/2, em 2h40min.

Com o resultado, a equipe norte-americana abriu 2 a 0 na série melhor-de-cinco e ficou a apenas uma vitória da vaga na próxima fase da Davis. O confronto foi aberto com um triunfo apertado de Mardy Fish sobre Stanislas Wawrinka, pelo placar de 3 sets a 2 (6/2, 4/6, 4/6, 6/1 e 9/7), em 4h26min de partida.

Em busca de manter a Suíça viva na briga pela classificação, Federer e Wawrinka voltarão ao saibro de Fribourg no sábado para o jogo de duplas. Atuais campeões olímpicos, os suíços vão enfrentar Mike Bryan e Ryan Harrison - Bob Bryan foi dispensado por conta do nascimento do seu primeiro filho. No domingo, os duelos de simples serão invertidos.

Enquanto a Suíça, de Federer, sofria diante dos Estados Unidos, a atual vice-campeã Argentina tinha menos trabalho para abrir vantagem contra a Alemanha. No primeiro duelo, Juan Mónaco derrotou Philipp Petzschner por triplo 6/3. Na sequência, o experiente David Nalbandian superou Florian Mayer por 2/6, 6/0, 6/1 e 7/6 (7/5).

Sem Novak Djokovic, a Sérvia também teve pouca dificuldade para sair na frente, diante da Suécia, desfalcada de Robin Soderling. Viktor Troicki derrotou Michael Ryderstedt por 6/4, 6/3, 5/7 e 6/3, enquanto Janko Tipsarevic bateu Filip Prpic por 6/3, 6/3 e 6/4.

Jogando em casa, a Áustria aproveitou a ausência dos principais tenistas russos neste primeiro dia de disputas e abriu 2 a 0. Jurgen Melzer precisou de cinco sets para derrotar Igor Kunitsyn por 6/2, 6/7 (3/7), 6/4, 3/6 e 6/1. Depois, Andreas Haider-Maurer fez 6/1, 6/4, 6/7 (1/7) e 6/2 sobre Alex Bogomolov Jr.

Também nesta sexta, Japão e Croácia empataram o confronto em 1 a 1. Ivo Karlovic deixou os croatas na frente ao derrotar Kei Nishikori por 6/4, 6/4 e 6/3. Mas Go Soeda buscou a igualdade no placar ao bater Ivan Dodig por 6/7 (3/7), 3/6, 6/4, 6/3 e 7/5.