Federer perde e fica fora da final em Hamburgo

HAMBURGO - O suíço Roger Federer foi surpreendido neste sábado e não vai disputar a final do Torneio de Hamburgo, disputado em quadras de saibro. Pelas semifinais do ATP 500 alemão, o número 5 do mundo foi eliminado ao perder para o argentino Federico Delbonis, 114º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 7/6 (7/4), em 1 hora e 53 minutos.

A vitória deste sábado confirmou a surpreendente e boa campanha de Delbonis em Hamburgo e também o momento complicado de Federer, que só conquistou um título neste ano e foi eliminado na segunda rodada de Wimbledon.

Antes do duelo deste sábado, o tenista argentino precisou passar pelo qualifying e depois eliminou os espanhóis Tommy Robredo e Fernando Verdasco. Agora, se classificou para a primeira final da sua carreira e conquistou a sua maior vitória.

Em uma partida bastante equilibrada, Federer conseguiu uma quebra de serviço no terceiro game do primeiro set, mas perdeu o seu saque em seguida. No 12º game, o suíço salvou dois set points de Delbonis, conseguiu levar o duelo para o tie-break, mas acabou sendo derrotado.

No segundo set, Federer precisou salvar quatro break points e perdeu a única chance que teve para quebrar o serviço de Delbonis. Assim, a partida teve outro tie-break, novamente vencido pelo argentino, que assim fechou o jogo e se garantiu na decisão do Torneio de Hamburgo.

Na final, Delbonis vai encarar o italiano Fabio Fognini. O número 25 do mundo avançou neste sábado ao derrotar o espanhol Nicolas Almagro, 15º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/7 (7/1), em 1 hora e 49 minutos. Assim, manteve a sua boa fase, pois na semana passada foi campeão do Torneio de Stuttgart, também na Alemanha. A decisão deste domingo será o primeiro duelo entre Fognini e Delbonis.