Federer perde em Monte Carlo; Nadal vai à semifinal O suíço Roger Federer perdeu de forma inesperada nesta sexta-feira por duplo 6-4 para o austríaco Jurgen Melzer nas quartas de final do Masters de Monte Carlo, enquanto o número um do mundo, Rafael Nadal, não teve problemas para desbancar Ivan Ljubicic e avançar para as semifinais.