Federer perde para Gasquet em Roma

O suíço número três do mundo venceu o primeiro set por 6-4, mas perdeu as duas parciais seguintes para o 16o cabeça-de-chave no tiebreak (7-2) e (7-4) em uma partida emocionante.

"Eu não devia nunca ter perdido esse jogo", disse Federer, campeão de 16 torneios Grand Slams, a repórteres. "Ele sabe como esteve perto de perder. Eu tive várias chances, mas não consegui fazer a diferença."

"Achei que estava jogando bem, mas ele sacou melhor no fim. Eu não sentia que pudesse quebrar o serviço dele, e não tem graça jogar assim", disse Federer, que foi eliminado na segunda rodada de Roma por Ernests Gulbis no ano passado.

O número um do mundo Rafael Nadal venceu o compatriota Feliciano López por 6-4 e 6-2, apesar de quase ter abandonado o torneio com febre, enquanto o quarto pré-classificado Andy Murray também avançou.

(Por Mark Meadows)