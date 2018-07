Federer planeja férias antes da temporada de saibro

O suíço, falando com repórteres antes do começo do Torneio de Dubai, na segunda-feira, afirmou que seu calendário está mais leve para ajudar a prolongar sua carreira, e não é um sinal de que suas forças estão se esgotando. O pai de duas filhas está determinado a aumentar seu recorde de 17 títulos de Grand Slam em simples.

"Os últimos anos foram bem complicados em termos de treinamentos, principalmente durante um ano olímpico (2012)", explicou o número 2 do mundo. "Este ano é completamente diferente. A família é muito importante, então eu também quero passar um tempo com ela."

Depois do Masters de Indian Wells, que será realizado entre 4 e 17 de março, Federer não vai jogar nenhum torneio até o Masters de Madri, no começo de maio. Desta forma, ele consegue sair de férias com a família e passar de quatro a seis semanas praticando em quadras de saibro na Suíça.

"Não consigo jogar uma temporada que nem a do ano passado toda hora, porque não estou nesse ponto da minha carreira. Não tenho mais 22 anos, quando jogava de 25 a 30 torneios por ano", disse Federer, que tem filhas gêmeas de três anos.

"Além disso, eu acredito que eu vou estar realmente preparado para os torneios que eu jogar."

Federer venceu Wimbledon em 2012, com Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray também conseguindo um Grand Slam cada no ano passado.

Nadal retorna de um período de sete meses machucado e o quarteto deve mais uma vez brigar pelos melhores prêmios do esporte. Federer é quase cinco anos mais velho que os principais rivais.

"Estou tentando ser inteligente com meu calendário porque estou em uma situação totalmente diferente da deles. Eles estão no auge", disse.

"Para mim, é muito desafiador e preciso tomar as decisões certas sobre a minha vida pessoal e minha família. Nenhum deles tem isso, então eu tenho mais coisas para me preocupar do que eles", completou Federer.