Federer reage, supera Anderson e avança à semifinal do ATP Finals

Depois de uma estreia ruim no ATP Finals, o suíço Roger Federer confirmou a reação no último campeonato do ano ao vencer nesta quinta-feira o sul-africano Kevin Anderson sem perder sets. Com o triunfo por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, o número três do mundo não apenas avançou à semifinal como garantiu a primeira colocação do Grupo Lleyton Hewitt.

Federer havia estreado em Londres com uma derrota para o japonês Kei Nishikori, em sets diretos, no domingo. Na sequência, superou o austríaco Dominic Thiem por 2 a 0, iniciando sua reação. E, nesta quinta, fez sua melhor exibição do torneio disputado em quadra dura e coberta na capital britânica.

Com duas vitórias e uma derrota, Federer encerra sua participação na fase de grupos na primeira colocação da chave, logo à frente de Anderson, que também se garantiu na semifinal. Eles vão conhecer seus rivais na briga pela decisão na sexta, quando será definida a outra chave da competição.

O sérvio Novak Djokovic já está garantido no Grupo Guga Kuerten, mas ainda não assegurou a primeira colocação. Se ficar em segundo, vai cruzar com Federer na semifinal. O alemão Alexander Zverev, o croata Marin Cilic e o norte-americano John Isner ainda têm chances de classificação.

Acostumado a ser favorito e protagonista dos torneios, Federer viveu situação incomum nesta quinta. Depois da estreia ruim, ele precisava vencer ao menos cinco games contra Anderson para sacramentar sua classificação - geralmente, ele garante este feito com certa facilidade. Em 16 participações no evento que reúne os oito melhores da temporada, ele só foi eliminado na fase de grupos uma única vez, em 2008.

E os games vieram com certa facilidade ainda no set inicial, em que venceu, apesar de sofrer uma quebra de saque - faturou duas. Na segunda parcial, foi melhor ao fechar sem ter o saque sequer ameaçado. Federer terminou o jogo com apenas três aces, contra dez do rival, atual 6º do mundo.

Com o resultado, o tenista da Suíça vai disputar uma semifinal de ATP Finals pela 15ª vez em sua carreira. Ele é o recordista de títulos da competição, com seis troféus. Desta vez, busca o seu 100º título da carreira.