Federer retoma 3º lugar no ranking e Djokovic completa 250 semanas na liderança

A atualização do ranking da ATP nesta segunda-feira mostrou a volta de um velho conhecido ao Top 3. Sem pontos para defender nas próximas semanas por não ter jogado a temporada de saibro no ano passado, o suíço Roger Federer aproveitou a queda do alemão Alexander Zverev e retomou o posto de número 3 do mundo, só ficando atrás do espanhol Rafael Nadal e do líder Novak Djokovic. O sérvio, aliás, completou 250 semanas no topo da lista.

A última vez que Federer apareceu entre os três primeiros do mundo foi na segunda semana da atual temporada, quando teve início o Aberto da Austrália. O problema é que o suíço não defendeu o título do primeiro Grand Slam do ano e despencou para a sétima colocação.

Nesta semana acontece o Masters 1000 de Madri e o atual campeã no saibro espanhol é Zverev, que começa a semana pressionado não apenas por ter perdido o terceiro lugar para Federer, mas também correndo o risco de ser ultrapassado pelo austríaco Dominic Thiem na próxima semana. O alemão é o segundo que mais defende no saibro europeu, atrás apenas de Nadal.

Entre os campeões da semana, o chileno Christian Garin alcançou a sua melhor marca nesta segunda-feira, um dia após triunfar no ATP 250 de Munique, na Alemanha, onde levantou a sua segunda taça no circuito profissional. Ganhou 14 lugares com o título e agora é o 33.º do mundo. O vencedor em Estoril, em Portugal, foi o grego Stefanos Tsitsipas, que ultrapassou o norte-americano John Isner e assumiu a nona colocação.

Os brasileiros tiveram apenas Thiago Monteiro subindo no ranking. Com a boa campanha em Munique - passou pelo qualifying e caiu nas oitavas de final -, o tenista cearense ganhou uma posição e assumiu o 110.º lugar. Por outro lado, Rogério Dutra Silva despencou 21 colocações (é agora o número 196), Thomaz Bellucci caiu nove (é o 226.º) e Guilherme Clezar perdeu 10 (273.º colocado).

FEMININO

A atualização do ranking da WTA não teve qualquer mudança entre as 10 primeiras colocadas. A japonesa Naomi Osaka continua na liderança, seguida de perto pela checa Petra Kvitova e pela romena Simona Halep. A primeira alteração só ocorre com as subidas da suíça Belinda Bencic e da espanhola Garbiñe Muguruza para as 18.ª e 19.ª posições, ultrapassando a belga Elise Mertens, agora em 20.º lugar.

Entre as campeãs da semana, destaque para a suíça Jil Teichmann, que com o título em Praga, na República Checa, subiu 59 posições e está agora em 87.º lugar. Vencedora em Rabat, no Marrocos, a grega Maria Sakkari ganhou 12 colocações e no momento é a número 39 do mundo.

Derrotada no qualifying em Praga, a brasileira Beatriz Haddad Maia caiu duas posições na lista desta segunda-feira e ocupa a 125.ª colocação.

Confira o ranking da ATP:

1.º - Novak Djokovic (SER) - 11.160 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP) - 7.765

3.º - Roger Federer (SUI) - 5.590

4.º - Alexander Zverev (ALE) - 5.565

5.º - Dominic Thiem (AUT) - 5.085

6.º - Kevin Anderson (AFS) - 4.115

7.º - Kei Nishikori (JAP) - 3.780

8.º - Juan Martín Del Potro (ARG) - 3.225

9.º - Stefanos Tsitsipas (GRE) - 3.190

10.º - John Isner (EUA) - 3.085

11.º - Marin Cilic (CRO) - 2.845

12.º - Fabio Fognini (ITA) - 2.840

13.º - Karen Khachanov (RUS) - 2.685

14.º - Daniil Medvedev (RUS) - 2.625

15.º - Borna Coric (CRO) - 2.525

16.º - Milos Raonic (CAN) - 2.050

17.º - Nikoloz Basilashvili (GEO) - 1.930

18.º - Gael Monfils (FRA) - 1.920

19.º - Marco Cecchinato (ITA) - 1.875

20.º - Denis Shapovalov (CAN) - 1.820

110.º - Thiago Monteiro (BRA) - 523

196.º - Rogério Dutra Silva (BRA) - 263

226.º - Thomaz Bellucci (BRA) - 217

273.º - Guilherme Clezar (BRA) - 155

Confira o ranking da WTA:

1.ª - Naomi Osaka (JAP) - 6.151 pontos

2.ª - Petra Kvitova (RCH) - 5.835

3.ª - Simona Halep (ROM) - 5.682

4.ª - Angelique Kerber (ALE) - 5.220

5.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 5.111

6.ª - Elina Svitolina (UCR) - 4.921

7.ª - Kiki Bertens (HOL) - 4.765

8.ª - Sloane Stephens (EUA) - 4.386

9.ª - Ashleigh Barty (AUS) - 4.275

10.ª - Aryna Sabalenka (BLR) - 3.520

11.ª - Serena Williams (EUA) - 3.461

12.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 3.362

13.ª - Anastasija Sevastova (LET) - 3.185

14.ª - Madison Keys (EUA) - 3.010

15.ª - Anett Kontaveit (EST) - 2.965

16.ª - Qiang Wang (CHN) - 2.815

17.ª - Julia Goerges (ALE) - 2.630

18.ª - Belinda Bencic (SUI) - 2.540

19.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 2.525

20.ª - Elise Mertens (BEL) - 2.360

125.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 486

348.ª - Carolina Alves Meligeni (BRA) - 123

442.ª - Gabriela Cé (BRA) - 69

450.ª - Luisa Stefani (BRA) - 66