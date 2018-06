Federer salva 2 match points, bate francês e avança às quartas de final em Halle

Roger Federer teve muito mais trabalho do que imaginava para confirmar o seu favoritismo nesta quinta-feira. Atual líder do ranking mundial, o tenista suíço precisou salvar dois match points para vencer o francês Benoit Paire por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 7/6 (9/7), e garantir vaga nas quartas de final do Torneio de Halle, ATP 500 alemão realizado em quadras de grama.

+ Atuais campeões, Soares e Murray vão à semifinal de duplas no Torneio de Halle

+ Querrey supera Wawrinka e enfrentará Cilic no Torneio de Queen's

+ Confira mais notícias de Tênis

Atual campeão e nove vezes vencedor desta competição, Federer já ergueu a taça deste evento em 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015 e 2017. E busca o decacampeonato para ganhar ainda mais embalo e confiança para o Grand Slam de Wimbledon, que começa no próximo dia 2 de julho, em Londres.

Federer foi campeão do Torneio de Stuttgart no último domingo. Na mesma semana, ultrapassou o espanhol Rafael Nadal para assumir o topo do ranking da ATP, que ele corre o risco de perder em Halle porque defende os pontos que somou na campanha do seu título do ano passado no evento alemão.

Para seguir vivo em busca do seu 99º troféu de simples na carreira, Federer sofreu muito nesta quinta-feira. Diante de Paire, 48º colocado da ATP e rival que ele já havia derrotado por cinco vezes nos cinco duelos travados entre os dois até então, o suíço começou bem ao confirmar todos os seus saques e converter o único break point cedido pelo francês para fechar o primeiro set em 6/3.

Na segunda parcial, porém, Paire reagiu. Embora tenha tido o seu saque quebrado por uma vez, o azarão foi feliz em duas das quatro oportunidades que recebeu de ganhar games no serviço do número 1 do mundo. Assim, devolveu o 6/3 e empatou o jogo.

No terceiro set, Federer confirmou todos os seus saques sem oferecer nenhuma chance de quebra, mas não converteu nenhum dos três break points que teve e a definição do vencedor do duelo acabou indo para o tie-break. Neste desempate, Paire chegou a ter dois match points, mas o suíço se salvou da derrota nas duas ocasiões e depois liquidou o confronto em 9/7 após 1h58min de batalha.

Com o triunfo sofrido, o atual campeão em Halle avançou para encarar nas quartas de final o australiano Mathhew Ebden, 60º colocado da ATP, que em outra partida desta quinta-feira superou o alemão Philipp Kohlschreiber, o 24º do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/2.

Em outro duelo já encerrado nesta quinta, o croata Borna Coric também se garantiu nas quartas de final ao bater o georgiano Nikoloz Basilashvili por 6/4 e 6/1. Assim, ele avançou para encarar na próxima fase o ganhador da partida entre o alemão Florian Mayer e o italiano Andreas Seppi, também prevista para acabar neste dia de duelos.

Em sua campanha, Coric, atual 34º da ATP, foi o responsável pela eliminação do alemão Alexander Zverev já no jogo de estreia do terceiro colocado do ranking mundial.