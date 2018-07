Federer salva quatro match points e vai à final com Djokovic

Num fantástico e equilibrado duelo suíço, Roger Federer levou a melhor sobre Stanislas Wawrinka na noite deste sábado, em Londres, e garantiu vaga na decisão do título do ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada. Para vencer por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 7/6 (8/6), ele precisou salvar quatro match points, mostrando toda sua experiência e talento. Agora, vai duelar neste domingo com o sérvio Novak Djokovic para definir o campeão.

A semifinal suíça foi uma verdadeira batalha, com 2 horas e 48 minutos de duração. Fazendo a melhor temporada da sua carreira - ganhou seu primeiro Grand Slam, no Aberto da Austrália em janeiro, e atingiu o terceiro lugar no ranking -, Wawrinka parecia estar mais perto da vitória. Mas Federer não desistiu nunca e foi buscar uma improvável virada numa partida que levantou a torcida no ginásio em Londres.

Diante do número 2 do mundo, de quem é amigo e fã, Wawrinka chegou a ter três match points quando estava 5/4 e ele sacava no terceiro set. Depois, desperdiçou nova chance de fechar o jogo no tie-break, mas, dessa vez, não tinha o serviço na mão. Aí, quando teve sua oportunidade, Federer não vacilou: definiu a vitória e a vaga na final - foi a 15.ª vez que ganhou do compatriota, em 17 encontros no circuito.

Agora, a final deste domingo irá reunir os dois melhores do ranking. Um pouco antes da semifinal suíça, Djokovic ganhou do japonês Kei Nishikori por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/0. Para o sérvio, será a chance de ganhar o torneio pela quarta vez na carreira - a terceira consecutiva -, enquanto Federer já levantou esse troféu em seis temporadas. No histórico do confronto entre os finalistas, o suíço leva uma ligeira vantagem: 19 vitórias em 36 jogos disputados.

Curiosamente, os dois finalistas disputavam agora em Londres quem terminaria a temporada na liderança da ranking da ATP. Mas Djokovic, com as vitórias que conseguiu ao longo do torneio, já assegurou a permanência como número 1 do mundo até o final do ano. O vice-líder Federer, portanto, tem uma ótima chance de dar o troco neste domingo, vencendo a decisão em Londres e tirando o título do rival sérvio.