Federer se aproxima de Nadal e Nalbandian não pontua

Com o vice-campeonato, Federer somou 150 pontos e descartou apenas 25, somados na Copa Davis, e agora está com 9.435 pontos, quase 3 mil atrás de Djokovic, mas mais próximo de Nadal. A diferença para o tenista espanhol, que soma 10.060 pontos, é de 625.

Campeão em Halle ao vencer Federer, Haas retornou ao Top 50 do ranking da ATP após dois anos. O tenista alemão, que já chegou a ser o número 2 do mundo, subiu 38 posições com a sua conquista e agora está em 49º lugar.

O croata Marin Cilic, que foi campeão do Torneio de Queen''s, também ascendeu no ranking da ATP e voltou ao Top 20, de onde estava fora desde janeiro. Ele subiu sete colocações na lista e agora ocupa a 18ª posição.

Vice-campeão em Queen''s, David Nalbandian pagou caro pelo seu destempero na decisão. O tenista argentino foi desclassificado após chutar uma placa e ferir o juiz de linha. Nesta segunda-feira, se tornou alvo de uma investigação da polícia britânica e, pelo seu comportamento, foi punido pela ATP, que não deu pontos para a sua campanha. Assim, sem pontuar, Nalbandian permanece em 39º lugar no ranking da ATP.

Sem entrar em quadra na semana passada, o brasileiro Thomas Bellucci, que avançou até as oitavas de final do Torneio de Queen''s em 2011, caiu mais um pouco no ranking da ATP. O único tenista do País entre os 100 melhores do mundo perdeu duas posições e agora está em 78º lugar na lista.

Ranking da ATP, 18/06:

1º - Novak Djokovic, (SER), 12.280 pontos

2º - Rafael Nadal (ESP), 10.060

3º - Roger Federer (SUI), 9.435

4º - Andy Murray (ESC), 6.980

5º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 5.230

6º - David Ferrer (ESP), 5.180

7º - Tomas Berdych (RCH), 4.685

8º - Janko Tipsarevic (SER), 3.200

9º - Juan Martín Del Potro (ARG), 3.180

10º - John Isner (EUA), 2.655

11º - Nicolas Almagro (ESP), 2.605

12º - Mardy Fish (EUA), 2.535

13º - Gilles Simon (FRA), 2.525

14º - Juan Monaco (ARG), 2.115

15º - Gael Monfils (FRA), 1.805

16º - Fernando Verdasco (ESP), 1.765

17º - Feliciano Lopez (ESP), 1.725

18º - Marin Cilic (CRO), 1.655

19º - Richard Gasquet (FRA), 1.600

20º - Kei Nishikori (JAP), 1.600

20º - Alexandr Dolgopolov (UCR), 1.585

78º - Thomaz Bellucci (BRA), 627

113º - Rogério Dutra Silva (BRA), 478

116º - João Souza (BRA), 463

137º - Ricardo Mello (BRA), 383

144º - Thiago Alves (BRA), 373

157º - Julio Silva (BRA), 333