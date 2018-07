Federer se diz nervoso por jogar pela primeira vez no Brasil

SÃO PAULO - Muitos estão no Brasil pela primeira vez. Não só Roger Federer, mas também Caroline Wozniacki e Victoria Azarenka. E todos, sem exceção, mostraram-se bastante felizes nesta quinta-feira de poderem jogar diante da torcida brasileira. "É muito legal estar aqui e será um prazer enfrentar o Roger", disse Jo-Wilfried Tsonga, que já veio outra vez para o País, mas não para atuar. A partida de exibição do francês contra o astro suíço será no sábado, no duelo mais esperado do Gillette Federer Tour, que começa nesta quinta e vai até domingo no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

O atual tenista número 2 do ranking mundial mostrou muita descontração em sua primeira aparição pública desde que chegou ao Brasil. Bastante sorridente, ele admite que está um pouco nervoso para estrear diante da torcida.

"Estou muito feliz de estar aqui, foi uma longa jornada até chegar aqui, nunca tinha estado no País e não poderia estar mais feliz. Só que vou jogar tênis diante da torcida brasileira e estou um pouco nervoso, porque não faço tantas exibições e isso é diferente. As pessoas que compraram ingressos esperam ver algo incrível. De qualquer maneira, estar aqui é um sonho se tornando realidade", destacou Federer.





A russa Maria Sharapova já esteve em outra ocasião no Brasil e veio novamente para o País. "É minha segunda vez em São Paulo e vejo como uma oportunidade ótima de disputar uma partida em alto nível neste fantástico lugar. Gosto do País, das pessoas, da comida...", afirmou a tenista.

Os brasileiros, por sua vez, enxergam como uma ótima oportunidade as presenças dessas grandes estrelas do tênis mundial. Para Thomaz Bellucci, que nesta quinta enfrenta Roger Federer, será um momento muito especial. "Ter a oportunidade única de enfrentar esses caras aqui dentro de casa é demais. Estou bastante feliz." Bruno Soares acompanha o discurso do amigo. "Para nós é uma honra estar neste evento no Brasil, aqui está a nata do tênis", concluiu.