Federer sofre, mas vence Kohlschreiber na sua estreia em Halle

Em preparação para Wimbledon, o suíço Roger Federer enfrentou muitos problemas para avançar na sua partida de estreia no Torneio de Halle, ATP 250 alemão disputado em quadras de saibro. Nesta segunda-feira, o número 2 do mundo perdeu um set e precisou de dois tie-breaks para bater o alemão Philipp Kohlschreiber por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (10/8), 3/6 e 7/6 (7/5), em 2 horas e 11 minutos.

Apesar dos sustos, no final acabou prevalecendo o excelente retrospecto de Federer diante de Kohlschreiber, agora com nove vitórias em nove partidas realizadas. Assim, agora o suíço espera a definição do seu próximo adversário em Halle, onde já foi sete vezes campeão, que sairá do duelo entre o letão Ernests Gulbis e o ucraniano Sergiy Stakhovsky.

No primeiro set da partida, Federer conseguiu uma quebra de saque no sexto game, mas acabou perdendo o seu serviço em seguida. Depois, ainda precisou salvar dois set points antes de triunfar no tie-break por 10/8. Kohlschreiber reagiu no segundo set e o fechou no nono game, logo após quebrar o saque de Federer no oitavo, em 6/3.

A terceira parcial não teve quebras de saque, com o alemão, inclusive, salvando um match point no décimo game. O equilíbrio se repetiu no tie-break, mas foi Federer quem se deu melhor, iniciando, assim, a sua temporada na grama com uma difícil vitória no seu primeiro jogo após ser eliminado nas quartas de final de Roland Garros pelo compatriota Stan Wawrinka.

Também nesta segunda-feira, os alemães Alexander Zverev, Dustin Brown e Florian Mayer estrearam com vitória em Halle, asssim como o colombiano Alejandro Falla e o croata Borna Coric.