Federer sofre, mas bate Tsonga em cinco sets no Aberto da Austrália

MELBOURNE - Roger Federer sofreu, mas confirmou o seu favoritismo diante de Jo-Wilfried Tsonga ao superar o francês por 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (7/4), 4/6, 7/6 (7/4), 3/6 e 6/3, nesta quarta-feira, para garantir vaga nas semifinais do Aberto da Austrália. Com isso, o vice-líder do ranking mundial se credenciou para enfrentar o britânico Andy Murray, que horas mais cedo derrotou com facilidade o francês Jeremy Chardy por 3 sets a 0.

Essa foi a nona vitória de Federer em 12 confrontos com Tsonga, que vinha de quatro derrotas seguidas para o suíço, mas desta vez obrigou o poderoso adversário a jogar dois tie-breaks e vendeu caro a derrota. Entretanto, o recordista de títulos de Grand Slam fez valer a sua condição de quatro vezes campeão do Aberto da Austrália e de quem nunca parou antes das semifinais em Melbourne desde 2004, quando ganhou o torneio local pela primeira vez em sua carreira. Ou seja, ele emplacou o décimo ano consecutivo como ao menos semifinalista da competição.

E, diante de Murray, Federer irá travar uma semifinal imperdível na Austrália, depois de ter encarado o rival por cinco vezes no ano passado, sendo que o suíço levou a melhor nas finais do Torneio de Dubai e de Wimbledon e na semifinal do ATP Finals, enquanto o britânico faturou o ouro olímpico nos Jogos de Londres ao superar o adversário e voltou a derrotá-lo na semifinal do Masters 1.000 de Xangai.

Agora garantido na semifinal, Federer teve pela frente nesta quarta um rival que exibiu grande força no saque. Ao total, Tsonga contabilizou 20 aces, contra seis do suíço, que precisou de 50 minutos para ganhar o primeiro set. Após uma quebra de serviço para cada lado em três chances para cada um, a parcial foi para o tie-break, no qual o vice-líder do ranking mundial foi melhor para fazer 7/4.

No segundo set, porém, Tsonga não ofereceu nenhuma oportunidade de quebra de saque ao suíço e converteu o único break point que teve para garantir a vantagem de 6/4. E o cenário de equilíbrio permaneceu na terceira parcial, na qual cada tenista conseguiu uma quebra, levando a disputa a um novo tie-break. E Federer mais uma vez foi mais eficiente no desempate para abrir 2 a 1 duelo.

Tsonga não se deixou abalar pela nova derrota em um tie-break e seguiu sólido e corajoso em quadra. Desta forma, converteu dois de quatro break points, enquanto o suíço obteve uma quebra em duas chances, para fazer 6/3 no quarto set e obrigar Federer a jogar a quinta parcial.

E, em meio a belas trocas de bola e jogadas incríveis dos dois lados, Federer colocou pressão em Tsonga e logo abriu 4 a 1 no placar. O francês ainda esboçou uma reação e chegou a salvar match point quando perdia por 5/2, mas depois não conseguiu evitar que o vice-líder do ranking mundial fechasse o confronto em 6/3, mesmo após salvar seis de sete break points neste derradeiro set.