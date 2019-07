Federer supera sul-africano de virada na estreia em Wimbledon

Depois de perder o primeiro set diante de um rival que nunca havia disputado uma partida em quadras de grama no circuito mundial, Roger Federer voltou ao normal. Nesta terça-feira, de virada, derrotou o sul-africano Lloyd Harris, o número 86 do mundo, por 3 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1, 6/2 e 6/2, na sua estreia em Wimbledon.

LEIA TAMBÉM > Bia Haddad bate campeã de 2017 de Wimbledon e vai à 2ª fase do torneio

Terceiro colocado no ranking da ATP, Federer joga em Londres em busca do seu nono título desse Grand Slam. Mas sofreu no primeiro set, quando Harris se safou no único momento em que esteve ameaçado, além de ter convertido seu único break point, assegurando o triunfo por 6/3.

Mas ficou nisso, pois Federer se impôs na sequência do duelo conseguindo duas quebras de saque em cada uma das três parciais seguintes. E não teve mais o saque ameaçado, o que o levou a fechar a partida em 1 hora e 51 minutos ao disparar um ace. Agora, então, Federer espera a definição do seu próximo adversário em Wimbledon, que sairá do duelo entre o britânico Jay Clarke e o norte-americano Noah Rubin.

Quem decepcionou nesta terça-feira em Wimbledon foi Dominic Thiem. O austríaco e número 4 do mundo se tornou o terceiro Top 10 eliminado na primeira rodada ao perder para o norte-americano Sam Querrey, o 65º colocado no ranking, por 3 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 7/6 (7/1) e 6/3 e 6/0.

Querrey venceu os últimos nove games da partida diante de Thiem, vice-campeão das últimas duas edições de Roland Garros, mas que não repete o mesmo desempenho em Wimbledon, tanto que foi eliminado pela terceira vez na primeira rodada em seis participações nesse Grand Slam, se juntando ao alemão Alexander Zverev e ao grego Stefanos Tsitsipas, que também haviam caído precocemente. Já Querrey vai duelar na segunda rodada com o russo Andrey Rublev.

O australiano Nick Kyrgios avançou nesta terça, apesar de ter só vencido cinco pontos no quarto set do seu triunfo sobre o compatriota Jordan Thompson por 7/6 (7/4), 3/6, 7/6 (12/10), 0/6 e 6/1. Além disso, ele recebeu atendimento médico após a segunda parcial e só triunfou no terceiro após 1 hora e 16 minutos. Agora, poderá se encontrar com o espanhol Rafael Nadal na segunda rodada de Wimbledon.

O britânico Cameron Norrie também triunfou e agora será o próximo oponente do japonês Kei Nishikori, que nesta terça bateu o brasileiro Thiago Monteiro. Ainda nesta terça-feira em Wimbledon, o italiano Matteo Berrettini, os franceses Gilles Simon e Jo-Wilfried Tsonga, o alemão Dominik Koepfer e o norte-americano Tennys Sandgren triunfaram na rodada inicial de Wimbledon.