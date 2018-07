Federer vacila e é eliminado no Masters de Roma

O suíço Roger Federer decepcionou nesta terça-feira e foi eliminado logo em sua estreia no Masters 1000 de Roma. O número 1 do mundo chegou a salvar seis match points, mas acabou sendo derrotado, de virada, pelo letão Ernests Gulbis por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/1 e 7/5, em duas horas de duelo.

Responsável pela maior zebra do torneio, Gulbis, número 40 do mundo, terá pela frente, na terceira rodada, o vencedor do confronto entre o francês Julien Benneteau e o italiano Filippo Volandri.

Iniciando sua temporada no saibro, em preparação para Roland Garros, Federer começou melhor e parecia que não ter problemas para encaminhas a vitória. Não teve o saque ameaçado no primeiro tempo e faturou duas quebras, em quatro chances cedidas pelo adversário.

Contudo, Gulbis surpreendeu na segunda parcial. Ele mostrou força no saque e aproveitou o dia pouco inspirado de Federer para empatar o duelo. Ao todo, o letão acertou 80% dos pontos quando colocou o primeiro serviço em quadra, e faturou duas quebras sobre o suíço.

O terceiro set foi o mais equilibrado e emocionante da partida. Gulbis manteve o bom ritmo no início e conseguiu uma quebra no quinto game, abrindo vantagem. Sacando melhor, o letão fechava seus games com tranquilidade, enquanto Federer tinha mais dificuldade.

No nono game, Gulbis quase surpreendeu o suíço e teve duas chances para fechar o jogo. Federer, porém, se defendeu bem e evitou a derrota. O letão voltou à carga no game seguinte e teve outros quatro match points, que foram incrivelmente desperdiçados, inclusive com duas duplas faltas.

Após salvar as seis oportunidades do rival, Federer conseguiu faturar a quebra, mas não aproveitou a chance de voltar ao jogo. Ele cedeu uma nova quebra na sequência e deixou o adversário novamente em vantagem. Desta vez Gulbis não hesitou e aproveitou um dos três novos match points para garantir a vitória.