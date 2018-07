Federer vence alemão na estreia no Torneio de Halle O suíço Roger Federer estreou com vitória na temporada de grama do tênis. O número 3 do mundo se classificou para as quartas de final do Torneio de Halle, na Alemanha, que dá 250 pontos ao campeão no ranking da ATP, ao vencer o local Florian Mayer, 29º colocado, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em 1 hora e 14 minutos.