Federer vence Cilic e reencontra Murray em semifinal

XANGAI -Em jogo morno, Roger Federer eliminou Marin Cilic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, nesta sexta-feira, e avançou à semifinal do Masters 1000 de Xangai. Com a vitória, em 1h21min, o suíço confirmou mais um duelo com o escocês Andy Murray no circuito profissional.

Será o segundo confronto entre os dois tenistas desde a final de Wimbledon, em julho. Na ocasião, Federer levou a melhor e faturou o heptacampeonato. Murray, contudo, deu o troco na final olímpica de Londres, também disputada na grama de Wimbledon, ao levar a medalha de ouro. Embalado, o escocês venceu também o US Open, seu primeiro Grand Slam da carreira logo na sequência.

Federer, por sua vez, vem de mais um feito histórico, garantido na quinta-feira. Ao alcançar as quartas de final em Xangai, assegurou a permanência na liderança do ranking e coroou seu recorde com a marca de 300 semanas no topo. No retrospecto entre os dois tenistas, Murray leva vantagem por apenas uma vitória: 9 a 8.

Para avançar à semifinal, e confirmar o novo confronto com Murray, Federer teve pouco trabalho nesta sexta. Venceu o set inicial com tranquilidade, apesar de sofrer uma quebra de saque. E manteve o ritmo na segunda parcial.

Cilic tentou esboçar reação no fim do set ao quebrar o serviço do suíço, que sacava para o jogo. Mas Federer, após desperdiçar match point em seu game de saque, obteve nova quebra logo na sequência e garantiu a vitória.